Harry Potter dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Harry Potter dizi oyuncuları kimler? Dünyaca ünlü fantastik roman serisi Harry Potter, dizi olarak sevenleriyle buluşacak. Yapımcılığını yine J.K Rowling'in üstlendiği Harry Potter dizisi, resmen duyuruldu. Peki, nerede ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılmış yedi fantastik romandan oluşan Harry Potter serisi, satış ve okuma rekorları kırdı.

Oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu ile dünyaya nam salan Harry Potter, 7'den 70'e herkesin sevdiği bir yapım oldu. Her bir detayıyla adeta klasikleşti.

Filmleri çekilen Harry Potter, şimdilerde diziye dönüştürülüyor.

ABD merkezli film yapım şirketi Warner Bros., fantastik roman serisi Harry Potter dizisini resmi olarak duyurdu.

Harry Potter meraklıları ise diziye ilişkin her bir detayı merakla sorguluyor.

Peki, Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak? Harry Potter hangi platformda yayınlanacak? Harry Potter dizisi hakkında bilgiler...

Harry Potter dizisi ne zaman, hangi kanalda?

Harry Potter, dizi dünyasına da giriş yapıyor.

Harry Potter dizisinin HBO Max kanalında resmen fragmanı yayınlandı. HBO Max tarafından ilk tanıtımın yayınlandığı dizinin yapımcılığını ise J.K Rowling üstleniyor.

Şirketin basın açıklamasında yapımın, ‘dünyaca ünlü filmlerle aynı hüner, sevgi ve özenle üretilecek on yıllık bir dizi’ olacağı yazıldı.

‘Her sezonun kitaplarla uyumlu olacağı’ belirtilirken kitap serisinin yazarı J.K. Rowling’in dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alacağı kaydedildi.

Dizinin ilk bölüm tarihi ise açıklanmadı.

Harry Potter dizisi oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde hangi oyuncuların yer alacağı, belli olmadı.

Aynı zamanda filmler ile klasikleşmiş eşyaların birebir kullanılıp kullanılmayacağı konusu henüz bilinmiyor.