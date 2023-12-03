Hasan Arat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilecek mi? Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Hasan Arat? İşte merak edilenleri..

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Beşiktaş'ta, 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı devam ediyor.

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı başkanlık için yarışa girdi.

Beşiktaş'ın başkan adaylarından olan Hasan Arat hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Hasan Arat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hasan Arat'ın merak edilenleri..

Hasan Arat Kimdir?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel olarak basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başlayan Hasan Arat daha sonra 1977'da Beşiktaş’a transfer oldu ve 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü. Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu.

İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti.

İstanbul'un 5. olimpiyat adaylığı olan bu süreçte şehrin finale kalması ve gösterilen başarının ardından Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) icra kurulu üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu üyesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Finans ve Pazarlama komisyonu üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası tanınırlığı olan bir spor yöneticisi haline geldi.

Hasan Arat Temmuz 2019'da Polonya’nın Malopolska bölgesinde ve Krakow’da düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları için EOC tarafından Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2023 Avrupa oyunlarının başarı ile tamamlanması nedeni ile fahri vatandaşlık ünvanı aldı.

Hasan Arat evli ve iki çocuk babasıdır..