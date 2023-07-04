Hatayspor - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship Lig takımlarından Hull City ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

Hazırlık kampı için Türkiye'ye gelen Hull City ilk olarak 5 Temmuz'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hull City'nin ikinci hazırlık maçında Hatayspor ile karşılaşacağı açıklandı. Futbolseverler Hatayspor ile Hull City arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Yeni sezon çalışmalarına başlayan Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Peki, Hatayspor - Hull City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Hatayspor - Hull City maçı ne zaman oynanacak? Hatayspor - Hull City maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.