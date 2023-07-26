Hatayspor - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A takımlarından Napoli ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

Hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek olan Hatayspor burada iki hazırlık maçı oynayacak. Hatayspor, İtalya'da Napoli ve Salernitana ile hazırlık maçları oynanacağını duyurdu. Futbolseverler Hatayspor ile Napoli arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Peki, Hatayspor - Napoli maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Hatayspor - Napoli maçı ne zaman oynanacak? Hatayspor - Napoli maçı 29 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak. Stade Teofilo Patini'de oynanacak mücadelenin yayıncısı henüz bilinmiyor.