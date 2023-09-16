Hava durumuyla tanınmıştı! Gökhan Abur kimdir, neden öldü? Gökhan Abur hastalığı neydi? Türk televizyon ekranlarının sevilen yüzü, NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’yi derinden sarsan acı haberin ardından arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki Gökhan Abur kimdir, neden öldü? Gökhan Abur hastalığı neydi? İşte detaylar…

ensonhaber.com

Son dönemlerde hastalıkla mücadele eden NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi ve Müzisyen Gökhan Abur, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

80 yaşındaki ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gökhan Abur’un ölüm haberi sanat camiasını derinden sarstı.

Acı haberin ardından, arama motorlarında ünlü sunucu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Abur’un biyografisi ve ölüm sebebi merak konusu oldu.

Peki, müziğe olan ilgisiyle de tanınan Abur, birçok albüm yaparak müzik dünyasında da iz bırakan Gökhan Abur’un hastalığı neydi?

İşte ünlü sunucunun hayatı ve ölüm sebebi…

Gökhan Abur neden öldü? Hastalığı neydi?

Ünlü sunucu Gökhan Abur'un, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Gökhan Abur kimdir?

Meteoroloji alanının tanınmış isimlerinden biri olan Gökhan Abur, 1943 yılında Afyon'da doğdu. Memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur'un babası İzmir'li, annesi ise İstanbul'lu idi. Babasının subaylık görevi nedeniyle Abur, çocukluğu boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşadı.

İlköğrenimine Ankara'da başlayan Abur, Elazığ'da devam etti. Babasının görevi sebebiyle İstanbul'a taşındığında ilkokulu İstanbul'da tamamladı. Ortaokul döneminde babasının yeniden memuriyete dönmesiyle Karabük'e taşındı ve ortaokul ile lise eğitimini bu şehirde aldı.

Lise yıllarında müziğe olan ilgisiyle öne çıkan Gökhan Abur, Karabük'teyken bir orkestra kurarak müzikal kariyerine ilk adımlarını attı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Yüksek Mühendisliği bölümünü kazanarak İstanbul'a döndü. Üniversite yaşamında da müziğe olan ilgisini sürdürdü ve üniversite bünyesindeki orkestrasını devam ettirdi.

Gökhan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Meteoroloji alanında yüksek mühendis olarak mezun olduktan sonra uzun yıllarını Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde geçirdi. Kandilli Rasathanesi'nde Meteoroloji Mühendisi olarak görev yaparken, meteoroloji alanındaki uzmanlığı ve katkıları ile tanındı. Emekliliğine kadar bu alanda çalıştı.

Ayrıca müziğe olan ilgisiyle de tanınan Gökhan Abur, birçok albüm yaparak müzik dünyasında da iz bıraktı.

Gökhan Abur'un bilim ve sanat alanındaki katkıları unutulmayacak ve her zaman hatırlanacaktır. Ünlü sunucunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.