Havadan nakit! Hisse başına ödenecek! O tarihlerde hesapta...

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Borsa İstanbul’da işlem gören önemli hisse senetleri arasında yer alan TÜPRAŞ temettü dağıtma kararı verdi.
TÜPRAŞ’ın ne kadar temettü dağıtacağı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimle belli oldu.
Temettü şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılması anlamına geliyor.
TÜPRAŞ hissesi olanlar, ne zaman ve ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyor.
TÜPRAŞ temettü ödemesi ne kadar 2023?
Temettü ödemesi yapılan hesaplamaya göre yüzde 5,5 oranında oldu.
Tüpraş yatırımcısına hisse başına brüt 7,5254479 TL, net ise 6,7729031 TL'lik temettü ödemesinin nakit şekilde yapılacak.
Ödeme tarihleri
Tüpraş'ta hissesi olan vatandaşlara yapılacak bu ödemeler, 29 Eylül 2023 tarihinde hesaplara yatırılacak.