Havadan nakit! Hisse başına ödenecek! O tarihlerde hesapta... Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) temettü dağıtma kararı verdi. Peki TÜPRAŞ 2023 hisse başına ne kadar temettü ödeyecek? Tüpraş temettü ödemesi ne kadar, kaç lira yatacak? İşte detaylar...

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Borsa İstanbul’da işlem gören önemli hisse senetleri arasında yer alan TÜPRAŞ temettü dağıtma kararı verdi.

TÜPRAŞ’ın ne kadar temettü dağıtacağı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimle belli oldu.

Temettü şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılması anlamına geliyor.

TÜPRAŞ hissesi olanlar, ne zaman ve ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyor.

TÜPRAŞ temettü ödemesi ne kadar 2023?

Temettü ödemesi yapılan hesaplamaya göre yüzde 5,5 oranında oldu.

Tüpraş yatırımcısına hisse başına brüt 7,5254479 TL, net ise 6,7729031 TL'lik temettü ödemesinin nakit şekilde yapılacak.

Ödeme tarihleri

Tüpraş'ta hissesi olan vatandaşlara yapılacak bu ödemeler, 29 Eylül 2023 tarihinde hesaplara yatırılacak.