Havale-EFT yaparken dikkat! Eğer açıklamayı boş bırakırsanız... Açıklamasız havale ile gönderilen borç paranın geri alınması konusunda Yargıtay'ın emsal kararı dikkat çekti.

Mobil bankacılık ile para göndermek milyonların işini kolaylaştırıyor.

Havale ve EFT yoluyla halledilen banka işi, kişinin bazı bilgileri ışığında hesabına ulaştırılıyor.

Oldukça kolay yapılabilen para gönderme işleminde, bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Özellikle de borç olarak gönderiliyorsa...

Borçlu çıkmayın

İnsanların birine borç verirken banka kanalıyla EFT/havale yaptığı ancak verdiği borcu geri alamayınca hukuki yollara başvurduğu görülüyor.

Parayı alan şahsı ise, bunu borç olarak aldığını kabul etmemekte, gönderilen paranın zaten kendi alacağı olduğunu ileri sürebiliyor.

Yargıtay 13. Hukuk dairesinin de yerleşik içtihatı aynen bu şekildedir:

“Havale bir ödeme aracıdır; bunun aksini (havalenin ödünç amacıyla gönderildiğini) iddia eden davacı (havaleyi gönderen), iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.”

Aynı zamanda 6098 sayılı Borçlar Kanunu Bk 102. Maddesinde “Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme, muaccel bir borç için yapılmış sayılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Birine borç para gönderirken açıklama kısmına ‘borç para’ ‘borç olarak gönderilmiştir’ ‘geri ödenmek üzere borç’ gibi açık ve anlaşılır açıklama yazmakta fayda vardır.