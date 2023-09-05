Havalimanında Yüksek Fiyat Sırrı Çözüldü: Yeme-İçme Neden Bu Kadar Pahalı? Havalimanında yeme-içme fiyatlarının pahalılığı, milyonların dikkatini çekiyor. Peki, fiyatlar neden bu kadar yüksek? İşte pahalı havalimanı yemekleri hakkındaki gerçekler...

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Eğer daha önce uçakla seyahat ettiyseniz, havalimanlarındaki yüksek yiyecek fiyatları karşısında kesinlikle şok olmuşsunuzdur.

Atıştırmalıklara, içeceklere ve yemeklere tonlarca para harcamak cep yakıcı oluyor.

Havalimanlarında bu kadar yüksek fiyatlar görmenizin ardında aslında birçok sebep var.

Havaalanında bir restoran veya yiyecek standı işletmek, işletme sahiplerine ekstra yükümlülükler ve engeller getiriyor.

Nesnel sebepler etkileyici olsa da, işletmelerin insafı da listede yer alıyor.

Peki havaalanı yemekleri neden bu kadar pahalı? Havalimanı yemek fiyatlarını kim belirliyor? Sizler için derledik.

Havalimanındaki pahalılık sebepleri

Öncelikle, gıda işletmeleri havaalanında yer kiralamak için yüklü bir ücret ödüyor.

Gıda şirketlerinin ödemek zorunda olduğu yüksek kira, komisyon ve diğer ücretler nedeniyle kar elde etmek için fiyatlarını yüksek tutmaları gerekiyor.

Havaalanı şirketlerine mal tedarik eden kişilerin otopark, güvenlikten geçme ve ürünleri teslim etme süreci vardır. Bu hem zaman hem paradan kayıptır.

Bu sebeple tedarikçiler havaalanı teslimat hizmetlerine yüksek fiyat uygular. Satıcılar da, dolaylı yoldan ürün fiyatlarına yansıtır.

havaalanı restoranları ve yiyecek stantları, ekstra malzemeleri idare etmek için kira ve depolama ödemesi gibi ek masraflara sahiptir.

Havalimanları dışarıdan istediğiniz gibi yiyecek-içecek sokamazsınız. Bu nedenle çoğu zaman içeriden satın almaya mecbur kalırsınız; Ne kadar pahalı olursa olsun...

Ürünler pahalı olmasına rağmen talep hala fazla olduğu için ürünleri ucuz satmak satıcı için mantıksızdır.