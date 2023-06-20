Havuç yağı nasıl kullanılır, ne işe yarar? Havuç yağının cilde faydaları Bronzlaştırma konusunda iyi bir seçenek olan havuç yağı, cilt sağlığına olumlu etkiler sağlıyor. Peki, havuç yağı nasıl kullanılır? Havuç yağının faydaları nelerdir? İşte havuç yağı ve kullanımı...

Havuç, bir sebzeden daha fazlası...

Özellikle yaz aylarında, bronzlaşmak için mesai harcayanların eli havuçlu ürünlere gidiyor.

Güneşe karşı cilde sürüldüğünde hem koruyan hem bronzlaştıran havuç yağı, merak konusu oluyor.

Birçok cilt bakım ürününün içeriğinde olmasından da anlaşılacağı üzere havuç yağının cilt üzerinde son derece olumlu etkileri var.

E vitamini bakımından oldukça zengin olduğu için, cildi onarır ve yeniler. Pürüzsüz, yumuşak ve genç görünen bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Peki, havuç yağı nasıl sürülür? Havuç yağı nasıl kullanılır? Faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Havuç yağı nasıl kullanılır?

Avucunuza bir miktar havuç yağı dökün. Cildinize bu yağ ile masaj yaparak yağı iyice yedirin.

Çok yoğun kullanımda cildi yakan ve tahrişe neden olan bu yağ, oldukça ince katmanlar halinde sürülmeli ve mutlaka cilt tarafından emildikten sonra güneşe çıkılmalıdır.

Güneşlenmeden 10-15 dk önce sürmek yeterli olacaktır.

Havuç yağının faydaları

Özel aroması ve vitamin deposu özelliğiyle ön plana çıkan havuç yağı, güneş ışınlarından korumakla kalmıyor ayrıca cildinize hoş bir bronzluk ve koku katıyor.

İçindeki karoten ve A vitamini sayesinde cilt için iyi bir antioksidan olan havuç yağı, güneşten koruyan yağlar arasında en etkili olanlardan birisidir.

Havuç yağı antioksidan görevi görerek vücuttaki toksinleri idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlar.

Kadınların regl döneminde oluşan ağrıları hafifletir.

Beyin sinirlerini uyardığı için stres ve kaygıyı ortadan kaldırır.

Antibiyotik etkisinden dolayı enfeksiyonları giderici özelliğe sahiptir.