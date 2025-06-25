Havuza giderken dikkat: O şekilde girmek yasaklandı!

Fransa’da yıllardır tartışma konusu olan havuz kurallarında yeni bir gelişme yaşandı. Ülkedeki birçok halka açık yüzme havuzu, uzun ve bol şortla suya girilmesini yasaklayan uygulamayı daha sıkı bir şekilde hayata geçiriyor.

Yetkililere göre yasağın iki temel nedeni var: İlk olarak, bol şortların sokak kıyafeti olarak kabul edilmesi ve bu nedenle hijyen açısından risk taşıması. İkinci gerekçe ise, bu şortların yüzme hareketlerini kısıtlaması ve su güvenliği açısından elverişsiz olması.

Fransızlar bu konuda oldukça net: “Bir kişi uzun şortla hem suya giriyor hem de havuzdan çıkıp etrafta geziyor.

Yerdeki ıslaklık artıyor, ortam kayganlaşıyor ve hijyen sorunları oluşuyor,” diyen havuz yetkilileri, slip mayo kullanımının ise bu tür sorunları ortadan kaldırdığını belirtiyor.

HÜKÜMET REDDETTİ

Söz konusu yasağın kaldırılması için Grenoble şehri tarafından yetkililer harekete geçmiş olsa da hükümet tarafından reddildi.

Uzun şort, bol şortların havuzlara kir, bakteri ve toz getirdiği vurgulanırken ayrıca bu şortlarla havuz çevresinde dolaşmak da yasak.