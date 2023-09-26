Hayaller, Hayatlar: Tarla üzerine ev yapılır mı? Tarlaya ev yapma şartları 2023! Tarlaya ev yapmak ve yaptırmak için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Peki, tarlaya nasıl ev yaptırılır? İşte şartları 2023!

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Aile yadigarı veya alın teri; Bir tarlanız var ve üzerine ev yapma hayalleri kuruyorsanız,

"Şuradaki tarlaya bir ev yapsak, gidip geliriz" diye düşünüyorsanız, hayal kırıklığına uğramayın.

Tarlalar ülkemizde tarım arazisi olarak kabul ediliyor. Tarım arazilerine sahip olan kişiler buralarda ev yapmanın yollarını arıyor. Tarlaya ev yapılır mı sorusu son yıllarda arama motorlarının da trend konuları arasında yer alıyor.

Devletin belirlediği prosedürü uygulamak koşuluyla şartları yerine getirmeniz gerekiyor.

Tarla üzerine ev yapmak için gereken şartlar, 2023 yılı için belirlendi.

Peki, tarlaya ev yapılır mı 2023? Tarlaya ev yapma şartları nelerdir? Tarla üzerine ev yapmak için ne gerekli? İşte detaylar...

Metrekare şartı

Eski kanuna göre 5 bin metrekarenin altındaki tarlalara prefabrik ev yapılmasına izin veriliyordu fakat son düzenlemelerden sonra 2023 yılında herhangi bir ev için tarlanızın en az 5 bin metrekare olması gerekiyor.

Yol şartı

Tarla ve ev büyüklüğü şartını sağladıktan sonra olmazsa olmaz bir diğer şart ise arazinin bir yola cephesi olmasıdır. Ev inşa edebilmeniz için arazinin en az bir tarafından yol geçmesi gerekiyor.

Aynı zamanda arazinin yola olan cephesinin en az 25 metre olması gerekiyor.

Bir diğer şart ise tarlaya yapılacak her türlü evin parsel bitiminden beş, yoldan ise 10 metre uzakta olması gerekmektedir.

İmar şartı

Son olarak ise arsanın imar durumunun olumlu olması gerekmektedir.

Bu şartları sağladıktan sonra tarlaya ev inşa edebilirsiniz. İnşa ettiğiniz ev maksimum iki katlı, 6,50 metre yüksekliğinde olmalıdır.

Başvuru süreci

Arazinin tapusu,

Arazinin yapısını değiştirdiğinize dair izin belgesi

Gayrimenkul yapımına uygun olduğuna dair belge (belediyeden alabilirsiniz)

Arazi sahibinin kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, ikametgâh)

Kadastrodan alınmış koordinatlı plan örneği ile belediyeye giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Prefabrik ev şartı

İmar Kanunu’nun 20. Maddesinde yer alan hükme göre prefabrik evler imar planına, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabiliyor.

Prefabrik ev yapacağınız arsanın yola cephesi olmalıdır.

Altyapı sorunu yaşamamak için prefabrik ev yapmadan önce altyapı kontrollerini sağlamalısınız.

Detaylı bilgiler için belediyenizden bilgi alabilirsiniz.