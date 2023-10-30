Yaşam kalitesi artsın isteyenler bunları tüketiyor! Baştan aşağı etkiliyor... Vücudumuzun vazgeçilmez ihtiyacı: Magnezyum! Eksikliği, enerji düşüklüğü ve ağrılara yol açabilir. Magnezyumun zengin kaynaklarını keşfederek sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz. Sizler için magnezyumu bol olan besinleri sıraladık…

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Magnezyum vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu minerallerdendir. Magnezyum eksikliği olduğunda vücutta enerji düşüklüğü ve çeşitli ağrılar uyuşmalar meydana gelir. Bu ağrılar ve kramplar zamanla ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Bu durumları yaşamamak için vücudun magnezyum ihtiyacı her zaman kontrol edilmelidir.

Magnezyum değerlerinizi kendiniz öğrenemezsiniz bu yüzden doktora giderek değerlerinize baktırmalı ve ona göre yol izlemelisiniz.

Magnezyum eksikliğini kapatmak için ise magnezyum değerleri yüksek gıdaları tercih etmek doğru bir yöntemdir.

Magnezyumun nelerde olduğunu ve hangi besinlerin magnezyum içeriğinin yoğun olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızda sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz.

Magnezyum sebzelerde ve kuru yemişlerde bol miktarda bulunur. Tabii bol bulunduğu ölçüsüzce tüketmek doğru değildir.

Aynı zamanda magnezyumun bol bulunduğu gıdalara hassasiyetiniz bulunabilir bu yüzden hassasiyetinizin olup olmadığını bilmeden tüketmeniz önerilmez.

İşte magnezyum kaynağı o besinler…

Yeşil yapraklı sebzeler

Pazı ve ıspanak gibi yeşil sebzeler magnezyum açısından oldukça zengindir. Bu sebzelerden magnezyumu yoğun ve eksiksiz olarak tam şekilde almak için mümkün oldukça pişirmeden tüketmeniz gerekir.

Bu sebzeleri salata haline getirerek tüketmeniz mümkündür.

Bitter çikolata

Çikolata akla sağlıksız bir gıdaymış gibi gelse de bitter çikolata öyle değildir. Hatta magnezyum açısından tahmin edemeyeceğimiz kadar zengindir diyebiliriz.

Tabii bu durum için kakao oranı yüzde altmışın üzerinde olan çikolatalardan bahsediyoruz.

Magnezyum açısından bol olsa da tüketirken doktorunuzun gözetiminde olmanız yine önemli olduğunu hatırlatalım.

Kuruyemiş çeşitleri

Başta fındık, fıstık, badem ve kaju olmak üzere kuruyemişlerin çoğu magnezyum açısından oldukça zengindir.

Tabii magnezyum açısından zenginliğe sahip diye dengesiz tüketmek yarardan çok zarara sebep olabilir.

Kuruyemiş tercihi yaparken mümkün oldukça işlem görmemiş olanları tercih etmelisiniz.

Baklagiller

Baklagiller de magnezyum eksiğini kapatmak için oldukça önemli role sahiptir.

Muz

Muz genellikle potasyum kaynağı olarak bilinse de magnezyum açısından da fazlasıyla zengin bir meyvedir.

Taze fasulye

Taze fasulye yaz mevsiminde sık tüketilen sebzelerden bir tanesidir.

Çeşitli şekillerde tüketime uygun olmasının yanında aynı zamanda zengin magnezyum kaynağıdır diyebiliriz.

Enginar

İlkbahar aylarında masalarımızı süslemeye başlayan enginar zengin içeriği olan sebzelerdendir.

İçeriğinde kalsiyum, demir, potasyum ve bolca besin lifiyle beraber birçok önemli mineralleri içermesiyle beraber magnezyum açısından da fazlasıyla zengindir.

NOT:

Yukarıda magnezyum eksiğinizi kapatabileceğiniz gıdalar sağlığınız için önemli olsa da sık tüketimde sağlığınızı kötü yönde etkileyebilir.

Bunun önüne geçmek için az tüketmekle beraber hassasiyetinizin olduğu gıdalardan uzak durmalı ve doktor bilgisinde düzenli tüketim yapmalısınız.

Sağlıkla kalın!