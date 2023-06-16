HAYATİ DAKİKALAR! YKS en son giriş saati kaç? 3 milyondan fazla adayın başvuru yaptığı YKS için saatler kaldı. Adaylar, sınav salonuna giriş saatlerini sorguluyor. Salise gecikenler dahi binaya alınmıyor. Peki, YKS en son giriş saati kaç? YKS sınavına saat kaçtan sonra alınmıyor? İşte detaylar...

2023 YKS sınavı için son saatler...

Milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerine kavuşmak amacıyla ter dökecek.

YKS'ye girecek olan öğrencilerin uyması gereken kurallar, ÖSYM tarafından açıklandı. Bu kurallar arasında sınava giriş saatinin özellikle altı çizildi.

Adaylar sınav salonuna belirtilen saatlerin dışında alınmayacak. Bu sebepler, trafik ve yoğunluğu göz önüne alarak yola çıkmaları gerekecek.

Her ihtimale karşı en geç sınav giriş saati de sorgulanıyor.

YKS sınavına en geç saat kaçta girilir, YKS sınav salonuna son giriş saati ne? YKS sınavına saat kaçtan sonra alınmıyor? gibi sorular merak ediliyor.

İşte ÖSYM'den detaylar...

YKS 2023 en son giriş saatleri:

TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15.'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra binaya alınmayacak.

AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 10.00 akabinde sınava giriş yapılmayacak.

YDT ise 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'ye başlayacak. Saat 15.00'dan itibaren kapılar kapanacak.