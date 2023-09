Hayır mı, şer mi: İstihareye nasıl yatılır? Bu duaları okuyup uyursanız... İstihare, İslam inancına göre bir karar verme sürecinde Allah'tan rehberlik ve yönlendirme istemek amacıyla yapılan bir duadır. Müslümanlar, genellikle evlilik konularında istihareye yatarlar. Peki, istihareye nasıl yatılır, hangi dualar okunur? İstihare caiz midir? İşte tüm merak edilenler...

İstihare, kişinin Allah'a olan inancını ve güvenini yansıtan bir uygulamadır.

İslam inancına göre, bu dua ile Allah'ın kişiye doğru yolu göstereceğine inanılır. Ancak her durumda, kişi kararlarını dikkatli bir şekilde düşünmeli, danışmalı ve dua etmelidir.

İstihare sadece bir yol gösterici olarak kullanılır ve son karar kişinin kendisine aittir.

Hadis-i şerifte bahsi geçen istihare, kalben rahat olmayan ve hissen tatmin olamayan kimselerin başvurabileceği bir sünnettir.

İstihare, özellikle önemli kararlar alırken, evlenme, iş değiştirme, taşınma gibi durumlarda kişilerin Allah'tan yardım istemek için başvurduğu bir gelenektir.

İstihareye yatmak olarak bilinen bu dua, namaz şeklinde kılınır ve kıbleye dönük uyunur.

Peki, istihare nasıl yapılır? Evlilik için istihareye nasıl yatılır? İstihare duası hangileridir? İstihare rüyasının anlamı nedir? İşte detaylar...

İstihare nasıl yapılır?

İstihare yapmaya niyet edilir.

Öncelikle iki rekât namaz kılarsınız. İlk rekâtta Fatiha ve bir başka sure, ikinci rekâtta yine Fatiha ve farklı bir sure okunur.

İkinci rekâtın sonunda, "İstihare" duasını okursunuz. Bu dua, genellikle özel bir dua değil, kişinin kendi kelimeleriyle Allah'tan rehberlik ve yardım istediği bir duadır.

İstihare duası

''Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.''

Anlamı:

Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!) (Buhârî, Teheccüd, 25; Da’avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

Duanın sonunda, kendinizi Allah'ın iradesine bırakarak o iş hakkında nasıl bir hissiyatınızın olduğunu dikkate alırsınız. Rüya görmeseniz bile, içsel bir yönlendirme, düşünce veya hissiyat şeklinde cevap alabilirsiniz.

İstihareye ne zaman yatılır?

Kişi ne zaman uyumak istiyorsa, abdest alarak istihare namazı kılmaya başlayabilir. Ardından kişi hemen yatağa girmeli ve uyumalıdır. Kıbleye yönelerek abdestli bir şekilde uyunur.

İstihare rüyası yorumlama

İstihareye yatıldıktan sonra rüyada beyaz, yeşil gibi renkler görülürse olumlu; siyah, gri gibi renkler görülürse olumsuza yorulması gerektiği belirtilir.