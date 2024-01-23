Hazine ve Maliye Bakanlığı destek tutarını açıkladı: Özel eğitime ihtiyacı olan her bireye verilecek! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için destek ödemelerinde 2024 tutarları güncellendi. İşte, 2024 özel eğitim ödeme tutarları…

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesince özel eğitim gereksinimi olan bireyler için destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. 2024 yılında yapılacak özel eğitim destek tutarları ise Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi kurumlar tarafından Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu'nda en az %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocuklarda da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile başvurulduğunda Bakanlık tarafından destek ödemeleri yapılıyor.

2024 yılında, özel gereksinimi olduğu belirlenen bireyler için özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimleri için ödenecek destek miktarları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutar ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden konuya dair oluşturulan ödenekten karşılanacak.

2024 özel eğitim destek ödemesi tutarları

5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sağlanan destek eğitimin bütçeden karşılanacak kısım belli oldu. Belirlenen tutarlara göre, bireysel eğitim için aylık 4,692 TL, grup eğitimi için aylık 1,314 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden konulan ödenekle karşılanacak olup, aşılan kısımları ise ilgililer tarafından finanse edilecektir.