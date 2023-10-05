Hazır olun, maskeler geri dönüyor! Resmen duyuruldu: Öncekilerden daha bulaşıcı Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Yeni varyant Eris ülkemizde yayılmaya başladı. Uzman isimden önemli açıklamalar geldi. Maske kullanımı geri dönecek mi? İşte detaylar…

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Dünya genelinde etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi, virüsün değişken yapısı nedeniyle farklı varyantların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu varyantlardan biri, son dönemde dikkat çeken Eris varyantı.

Eris varyantı, Omicron varyantının bir alt türü olarak tanımlanıyor ve Omicron varyantında gözlenen mutasyonlara ek olarak EG.5.1 olarak adlandırılan bir mutasyona sahip.

Bu yeni varyantın dikkat çekici yanı, insan hücrelerine daha kolay bağlanabilme ve çoğalabilme potansiyeline sahip olmasıdır.

Bilim insanları, Eris varyantının bu özelliğinin, enfekte olma riskini artırabileceğini ve mevcut tedavi ve aşıları daha karmaşık hale getirebileceğini öne sürüyor.

Bulaşıcılığı daha yüksek!

İlk olarak Şubat ayında Güney Afrika’da tespit edilen Eris varyantı Türkiye’de de yayılmış durumda. Bazı araştırmalar Eris varyantının önceki varyantlardan daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor.

Maske kullanımı önerildi

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Eris varyantı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Ortamlarda virüslerin bulaşması çok kolaylaşıyor. Hastalıklara davetiye çıkarmamak için özellikle riskli kişilerde maske kullanımına, el hijyenine dikkat edilmesini öneriyoruz.”

Eris varyantı belirtileri nelerdir?

Eris varyantının belirtileri arasında; Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü, kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı yer alıyor.

Bu tür belirtilere sahip olan kişiler en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı.