Hazır olun, tehlike kapıda! Uzmanlar uyardı: Trabzon, Giresun, Rize.. Meteorolojiden uyarı geldi. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı. Felakete hazırlıklı olun…

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları sarı kodlu uyarı ile dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Trabzon, Giresun ve Rize illerinde, ani hava değişiklikleri ve olası doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede beklenen ani meteorolojik etkiler nedeniyle halkın kapı ve pencerelerini sıkıca kapatmalarını, gerekli önlemleri almalarını öneriyor.

Uyarıda, özellikle ani yağış, şiddetli rüzgar ve olası diğer hava olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Trabzon, Giresun ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, özellikle bu akşam saatlerinde Karadeniz'de şiddetli yağışlara hazır olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, ani sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yerel sağanak yağışların sabah saatlerine kadar devam edeceği ve özellikle yıldırım düşmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.