Haziran 2023 kira artış oranı : Kiralara ne kadar zam gelecek? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından aralık ayı kira artış oranı netlik kazanacak. Peki 2023 Haziran'da kira artışı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Kiracı ve ev sahiplerinin gözü TÜİK'te... Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak; kira artış oranı netleşecek. Kiralara gelecek zam oranı, milyonların merak konusu. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayı kira artış oranı %67,20 olarak açıklanmıştı. Peki haziran ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Haziran 2023 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı... 2023 Haziran kira artış oranı ne kadar? Haziran ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Tutar, TÜİK'in 5 Haziran'da yapacağı enflasyon oranı açıklaması akabinde belli olacak.