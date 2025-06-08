Haziran 2025 Güncel Elektrikli Mini Araba Fiyatları: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1...

Haber Merkezi
Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı hızla artarken, şehir içi ulaşımda pratikliğiyle ön plana çıkan mini elektrikli araçlar da büyük ilgi görüyor.
Kompakt yapıları sayesinde trafikte rahatlıkla hareket edebilen, park sorunu yaşamayan bu küçük araçlar, günlük hayatı kolaylaştırıyor.
Türkiye pazarında Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba gibi markaların mini elektrikli modelleri satışta.
Bu araçlar arasında menzil, şarj süresi ve hız gibi teknik özellikler farklılık gösteriyor, böylece sürücüler ihtiyaçlarına uygun seçenekler bulabiliyor.
2025 Haziran ayı itibarıyla mini elektrikli araçların güncel fiyatları da belli oldu.
ELEKTRİKLİ MİNİ ARAÇ FİYATLARI HAZİRAN 2025
Citroen Ami
- 6 Kw Elektrik Motor Peps 489.000 TL (2025 model)
- 6 Kw Elektrik Motor One 449.000 TL (2024 model)
Fiat Topolino
- TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 510.900 TL
- TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 545.900 TL
Volta EV1
Volta EV1 289.500 TL
RKS A1
- E-scooter M2 127.680 TL
- RKS A1 157.600 TL (Satıcılara göre değişiklik gösterebilir.)