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Haziran 2025 Güncel Elektrikli Mini Araba Fiyatları: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1...

Haziran 2025 Güncel Elektrikli Mini Araba Fiyatları: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1... Elektrikli mini arabalar, şehir içi ulaşımda pratikliği ve çevreci özellikleriyle giderek daha fazla tercih ediliyor. Haziran 2025 itibarıyla Citroen Ami, Fiat Topolino ve Volta EV1 gibi popüler modellerin fiyatları beli oldu.