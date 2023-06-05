Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Ne zaman ödenecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Destek Programı" kapsamında destek ödemeleri devam ediyor. Faydalanan vatandaşlar, haziran ayı ödemelerini sorguluyor. Peki, Haziran 2023 Aile Destek Ödemesi yattı mı? Ayın kaçında ödenecek? İşte sorgulama ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin cebini rahatlatıyor. Aile Destek Programı adı altında, gelir seviyesi düşük olan 4 milyon haneye 450-600 TL aralığında ödeme sağlanıyor. e-Devlet Kapısı'ndan başvurulan Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay boyunca düzenli olarak yapılıyor. Başvuruda bulanan vatandaşlar, haziran ayı ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Özellikle bayram öncesi, aile destek ödemeleri yatacak mı, ayın kaçında ödenecek gibi sorular gündemde yer alıyor. Peki 2022 Aile Destek Programı ödemesi ayın kaçında? Haziran ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar... Aile Destek Ödemeleri ne zaman? Aile Destek Programı kapsamında mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta başladı. Buna göre; Haziran ayı aile destek ödemelerinin bu ayda 15 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödeme sorgulama ekranı