Haziran ayında doğalgaz ücretsiz mi 2023? Sayaçlara dikkat! Karadeniz gazını mayıs ayında ücretsiz olarak kullanan vatandaşlar, haziran ayı için durumu merak ediyor. Bu kapsamda "haziran'da doğalgaz ücretsiz mi" sorusu gündemde yer alıyor. Peki, ücretsiz doğalgaz bitti mi? Kaç metreküp gaz ücretsiz? Haziran'da fatura gelecek mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Türkiye, sondaj faaliyetlerindeki azim ve kararlılığının karşılığını alıyor.

Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi tarafından yapılan aramalar sonucu, 58 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, evlere ulaştırılması için gereken tüm çaba gösteriliyor.

Öyle ki, müjdeli haberi 1 ay ücretsiz doğalgaz kullanarak da kanıtladık. 81 ilde Mayıs ayı boyunca doğalgaz faturaları "sıfır" lira geldi.

Mayıs ayının son günlerinde, ücretsiz doğalgaz uygulamasının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Haziran'da doğalgaz ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, ücretsiz doğalgaz bitti mi? Haziran'da doğalgaz faturası gelecek mi? Kaç metreküp doğalgaz ücretsiz olacak? İşte ayrıntılar...

Ücretsiz doğalgaz bitti mi?

24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük doğalgaz kullanımlarının tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendi. Mayıs sonu itibarıyla ücretsiz uygulama sona erdi.

Haziran'da doğalgaz ücretsiz mi?

Haziran ayında faturalandırma normale dönecek. Ancak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı da vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.

Vatandaşlar kullandıkları doğalgazdan sıcak su için indirim alacak. Bu da faturalara 100-150 lira civarında bir düşüş sağlayacak.