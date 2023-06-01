Haziran ayında hangi günler hacamat yapılır? Sünnetli hacamat tarihleri 2023 Hacamat tedavisi görmek isteyen vatandaşlar, İslami açıdan sünnet olan günleri sorguluyor. Haziran ayında hangi günler hacamat yapılır sorusu gündeme geldi. Peki, sünnetli hacamat günleri ayın kaçı? İşte hacamat takvimi...

Tıp merkezi, poliklinik ve hastanelerde gerçekleştirilen hacamat tedavisi, birçok insana şifa sağlıyor.

Modern adıyla "kupa terapisi" olarak bilinen hacamat, toksinlerin ve kirli kanın vücuttan atılmasını destekler.

Hacamat yaptırmayı düşünenlerin dikkat edilmesi gereken kural, tedavinin hacamat günlerinde yapılmasıdır. Dini açıdan belirlenen bu günlerde hacamat yapılması daha etkilidir.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2023 Haziran ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Peki 2023 hacamat günleri hangileri? 2023 Haziran hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

Haziran hacamat günleri 2023

Hicri takvime göre her ayın 15'i, 17'si, 19'u, 21'i, 23'ü ve 25'i hacamat için uygun zaman dilimlerini gösterir.

Haziran ayında en etkili hacamat günü 6-8 ve 10 Haziran'dır.