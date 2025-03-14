HBO Max’in Türkiye fiyatları belli oldu! İşte, fiyat listesi…

Haber Merkezi

Türkiye'de resmi olarak 15 Nisan tarihinde BluTV'nin yerini alarak yayın hayatına başlayacağı açıklanan HBO Max Türkiye fiyatları resmen duyuruldu.

Warner Bros. Discovery’nin Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformu BluTV'yi satın alması sonrası gözler Warner Bros'un popüler dijital platformu HBO Max'in Türkiye’ye gelişine çevrilmişti.

Mart ayına girilmesiyle birlikte yapılan açıklamada HBO Max'in Türkiye'de 15 Nisan’da BluTV'nin yerini alarak yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu.

Abonelerine Standart ve Özel adında iki ana plan sunulacak olan platformun fiyat listesi dikkat çekti.

FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!

Türkiye’de yayın hayatına 15 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan platformun söz konusu olan Standart ve Özel olarak satışa sunacağı plan kapsamında TLC, DMAX ve SÖZCÜ TV gibi sevilen canlı kanalları, kaçırılmayacak canlı spor programlarını ve CNN International ile son dakika haberlerini kapsayacağı belirtildi.

HBO Max Standart fiyatı: Aylık 229,90 TL veya yıllık 2.299 TL

Aynı anda 2 cihazda izleme

Full HD video çözünürlüğü

30 indirme (sınırlamalar geçerli)

HBO Max Özel fiyatı: Aylık 299,90 TL veya yıllık 2.999 TL