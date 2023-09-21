HEDEF 5'TE 5! Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde şimdiye kadar oynadığı 4 maçıda kazandı.
Millilerimiz Porto Riko ve Bulgaristan’ı 3-0, Peru ve Arjantin’i de 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden olimpiyat elemeleri grup maçlarındaki 5. maç için geri sayım başladı.
Voleybolseverler Türkiye - Brezilya maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Türkiye - Brezilya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
Türkiye - Brezilya maçı ne zaman?
Türkiye - Brezilya voleybol maçı 22 Eylül Cuma (yarın) günü oynanacak. Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.