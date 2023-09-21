HEDEF 5'TE 5! Türkiye - Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları, Japonya'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B grubu beşinci maçında Brezilya ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde şimdiye kadar oynadığı 4 maçıda kazandı. Millilerimiz Porto Riko ve Bulgaristan’ı 3-0, Peru ve Arjantin’i de 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden olimpiyat elemeleri grup maçlarındaki 5. maç için geri sayım başladı. Voleybolseverler Türkiye - Brezilya maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Türkiye - Brezilya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Türkiye - Brezilya maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı 22 Eylül Cuma (yarın) günü oynanacak. Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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