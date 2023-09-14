Hem estetik, hem spiritüel! Saçları süsleyen Lotus tokaların renkleri ve anlamları Trend olan çiçekli tokalar, kadınların saçlarını süslüyor. Lotus çiçeğinden esinlenilen tokanın anlamını duyanlar ise pamuk gibi oluyor.

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21. yüzyılın trendleri bitmek bilmiyor...

Her gün yeni bir nesne, kıyafet, aksesuar popüler hale geliyor.

Şimdilerde ise yolda yürürken mutlaka denk geleceğiniz "çiçekli toka" furyası başladı.

Genç yaşlı birçok kadının saçlarını süsleyen rengarenk çiçekli tokalar, lotus çiçeğinden esinlenilerek tasarlandı.

Kimisinin çok yakıştırdığı kimisinin ise görmekten bıktığı lotus çiçekli tokanın anlamı ise pek bilinmiyor.

Lotus çiçeği, yüzyıllardır farklı kültürlerde önemli bir sembol olarak kabul ediliyor.

Zarafeti ve içsel değişimi temsil eden bu çiçek, insanları hem estetik olarak büyülemeye hem de spiritüel olarak ilham vermeye devam ediyor.

İşte lotus çiçeğinin anlamı...

Lotus sembolü

Eski Mısırlıların görüşlerine göre eski tanrı genç olarak yeniden doğmak için ölüyordu. Bu nedenle lotus, canlılığın yenilenmesini ve gençliğin geri dönüşünü simgeliyordu.

Hindistan'da, bu zarif çiçek "aydınlanma" ve "temizlik" sembolü olarak kabul edilir.

Çin kültüründe ise lotus, saflığın, zarafetin ve yükselmenin sembolüdür.

Budist öğretilerinde de lotus çiçeği önemli bir rol oynar. Lotus, duygusal bağları ve dünya tutkularını aşarak ruhsal aydınlanmaya ulaşmayı simgeler.

Lotus efsanesi

Lotus çiçeği hikayesi oldukça eski zamanlara, Yunan mitolojisine dayanır.

Eski Yunan’da geçen bir efsaneye göre, Herkül’e platonik bir aşk besleyen genç bir peri vardır ve her gecesini gölün dibinde geçirir. Güneş doğduğunda ise her gün pembe bir şafakla yıkanır.

Bir gün hiç umulmadık bir gelişme yaşanır; Herkül, bir gün sabahın erken saatlerinde göle gelir ve yıkanır.

Herkül’ü fark eden peri, onun dikkatini çekmek için Herkül’e doğru yüzer. Peri, Herkül’den çok etkilenir ve gözlerini ondan alamaz. Herkül, periyi bir türlü fark edemez ve gölden ayrılır. Peri ise Herkül’ün arkasından bakakalır.

Artık dibe batmayan genç peri, benzersiz bir lotus çiçeğine dönüşür.

Dolayısıyla Antik Yunan’ın genç kızları, lotus çiçeğini ilahi bir çiçek olarak algılayıp saç ve kıyafetlerini bu bitkiyle süslerlermiş. Bu alışkanlık da lotusun sembolleşmesine ve kadın takılarında yer almasına neden olmuş.

Lotus çiçeği renkleri ve anlamları

Kırmızı lotus çiçekleri aşkı ve aşk ile bağlantılı duyguları temsil eder.

Mor lotus çiçeği, asilliği ve maneviyatı simgeler.

Pembe lotus, aydınlanmayı sembolize eder.

Beyaz lotus çiçeği özellikleri arasında da öne çıkan saflık ve mükemmellik hissidir.

Mavi lotus çiçekleri yeniden doğuşu simgeler.

Sarı lotus, herhangi bir sonuca bağlı olmaksızın elde edilen sevinci temsil eder.