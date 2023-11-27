Hem hızlı hem etkili! Ev ve araba camlarındaki nemden kurtulmak için… Nemli havalarda evlerin camlarında ve araba camlarında oluşan terleme görüş mesafesinde sorun yaratabiliyor. Camlardaki nemlenmeyi yok edecek mucizevi bir çözümle geldik. Bu yöntemle buğulu camlara veda edin.

ensonhaber.com

Aşırı nemli hava ve ani sıcaklık farkları, pencerelerde yoğuşma sorununa yol açarak, ev ve araba camlarında hoş olmayan terleme yaratabiliyor.

Bu durum, sadece rahatsızlık yaratmakla kalmayıp, araba kullanırken görüş mesafesinin azalmasına sebep olabiliyor. Bu durum yolcuların güvenliği açısından oldukça önemli.

Artık bu tür sorunları ortadan kaldırmak mümkün.

Bu yöntem, hem evde hem de araba içinde camlardaki yoğuşmanın azalmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca bu yöntemle hava koşullarının olumsuz etkileri de ortadan kalkacak.

Camlardaki nemden kurtulmanın mucizevi yolu

Pamuklu bir çorabın içine kedi kumunu doldurun. Ardından kristallerin düşmesini önlemek için ağzını bağlayın.

Bu mucizevi nem emiciyi, nemin yüksek olduğu pencere ve arabanıza yerleştirin. Bu şekilde ortamdaki nem yok olacaktır.