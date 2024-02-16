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Hem yatırımlık, hem estetik! Dorika bilezikleri kolunuza dizin; İşte fiyatı...

Hem yatırımlık, hem estetik! Dorika bilezikleri kolunuza dizin; İşte fiyatı... Altınsız yapamayanların yeni gözdesi! Dorika bilezikler hem modern hem de yatırımlık olması sebebiyle göz kamaştırıyor. Fiyatını duyan kuyumcuya koşuyor.