Hem yatırımlık, hem estetik! Dorika bilezikleri kolunuza dizin; İşte fiyatı...

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Altın, kuyum çeşitlerine dönüştüğünde herkes için cezbedici olabiliyor.
Altın takı sevenler, yeni modelleri takip ediyor.
Yılların burma, kelepçe, ajda tarzında bilezikleri artık tarih oluyor.
Herkesin yeni favorisi Dorika bilezik olacak!
Altın Dorika bileklik, çok uzun seneler boyunca süren çalışmalar tecrübeler sonucunda mücevher gibi eritilerek bilekliğe dönüşmesi şeklinde yapılır.
Top top şeklindeki altın parçalarından oluşan bilekliğe verilen isim olan Dorika bileklikler 8, 14 ve 22 ayar altından üretilmektedir.
Dorika bilezik fiyatları
8 ayar Dorika altın bilezik fiyatı: 5 bin TL
14 ayar Dorika altın bilezik fiyatı: 10 bin TL
22 ayar Dorika altın bilezik fiyatı: 25 bin TL civarındadır.