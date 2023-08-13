Hemen aynaya koşun! Dil renginiz böyle ise yandınız... Her gün dilinizi kontrol etmek, hastalıkları erken fark etmenizi ve kurtulmanızı sağlayabilir. İşte dil renginin sağlığınız hakkında işaretleri...

Peki hiç aynadan dilinizi çıkarıp hangi renk olduğuna baktınız mı?

Basit bir hareket gibi görünen ama sağlık açısından oldukça önemli olan bu davranış, size sağlıklı olup olmadığınızı söylüyor.

Tüm kaslar içinde en önemli ve en çok kullandığımız kaslardan biri olan dil çiğneme, yutma ve solunumda merkezi bir rol oynar.

Bir duyu organı olmasının yanı sıra, dil hastalıkların da habercisidir.

Değişen dil görünümü ve rengi, sağlığınız hakkında birçok belirti demektedir.

Sağlıklı bir dil, genellikle pembe veya açık kırmızı renkte, düzgün bir yüzeye sahip ve nemli görünür.

Dil renkleri ve anlamları

Dile ve cilde rengini veren hücreler ölmeye başladığında dil rengi beyaza dönmektedir. Bu hastalığın adı vitiligo olarak bilinmektedir.

Dilinizin rengi maviden mora döndüyse eğer kanınızın vücut içerisinde düzgün bir şekilde dolaşmadığının göstergesidir. Böbreklerinize daha iyi bakmalı, su tüketimine özen göstermelisiniz.

Dilinizin üzerinde sarı bir tabakanın olması vücudunuzda uzun süreli iltihabın olması anlamına geliyor.

Dil sararmasının diğer nedenleri arasında sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı, egzama, gastrit problemler, sarılık gibi nedenlerden dolayı da kaynaklanıyor olabilir.

Koyu kırmızı dil rengi, vücuttaki iltihabın çok fazla noktaya ulaştığını göstermektedir.

Sindirim sorunları yaşayanların genelinin dil rengi griye döner.