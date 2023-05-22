Hemen kontrol edin! Açık kalırsa otomatik ödüyor! Cep telefonundaki gizli özellik... Android telefonlardaki NFC özelliği ile temassız ödeme birçok işlemi kolaylaştırsa da, kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

Cep telefonları, banka kartlarının yerini alma yolunda...

Artık cüzdan taşımaya bile gerek kalmayacak.

Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi anlamına gelen NFC, günlük hayatta cep telefonundan yaptığınız birçok işlemi kolaylaştırabiliyor.

Elektronik kimlik doğrulama teknolojisi olarak karşımıza çıkan NFC, iki cihaz arasında veri aktarımı için oldukça kullanışlı bir sistem.

NFC özelliği sayesinde mobil ödeme yapabilir, kimlik doğrulayabilir, ulaşım kartına dolum yapabilir, ulaşım kartlarının bakiyesini sorgulayabilir, veri aktarabilir ve uygulama paylaşabilirsiniz.

Peki telefonunuzda NFC var mı, yok mu nasıl anlarsınız? Açık kalması durumunda temassız ödeme özelliğine dikkat etmeniz gerekiyor.

Telefondan temassız ödemeye dikkat

NFC teknolojisi akıllı telefonların birbirine dokunması ile iletişime geçmesi şeklinde gerçekleşir. Eğer telefonunuz Android ve NFC teknolojisine sahipse ayarlar bölümünden bu özelliği etkinleştirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Telefonunuzun "Ayarlar" uygulamasını açın. "Bağlantı tercihleri"ne veya "Diğer bağlantılar" seçeneğine dokunun. NFC'yi açın.

Kullanmadığınız takdirde aynı şekilde kapatmayı unutmayın.