Hemen kontrol edin! WhatsApp'tan sürpriz özellik! Ayıplar kayıp olacak... Yeni özellikler sunmaktan vazgeçmeyen WhatsApp, "son kullanma tarihi" ile gündemde. WhatsApp kullanıcıları, son kullanma tarihini nasıl öğreneceklerini sorguluyor. Peki, WhatsApp son kullanma tarihine nasıl, nereden bakılır? İşte yeni özelliğin detayları...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yenilik üstüne yenilik getiriyor.

Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren WhatsApp, ikili mesajlaşmanın yanı sıra grup olarak da iletişim kurma imkanı sağlıyor.

WhatsApp gruplarına dair halihazırda geçerli özelliklere bir yenisi daha ekleniyor.

Son hareketlerden haberdar eden WhatsApp, şimdi de son kullanma tarihi ile gündemde.

Girdiği WhatsApp grubundan ayıp olmasın diye çıkamayanlar, bu özellik ile rahatlayacak.

WhatsApp'ın konuşma gruplarına son kullanma tarihi imkanıyla belirlenen vakte ulaşıldığında, kullanıcılara grubu temizlemeleri için bir istek gönderecek.

Teknoloji meraklıları ise hemen kontrol etmek istiyor. Peki, WhatsApp son kullanma tarihi nedir, nasıl bakılır? WhatsApp son kullanma günü nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

WhatsApp'ın yeni özelliği!

WhatsApp'ın son iOS beta sürümünde dikkat çeken bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik kullanılabilir olduğunda, gruplara "son kullanma tarihi" eklenebilecek.

Örneğin bir arkadaşınızın doğum günü için bir grup kuruyor, doğum günü gerçekleştikten sonra bir daha gruba mesaj atmıyorsunuz. Sonsuza kadar mesaj listesinde yer kaplıyor.

İşte son kullanma tarihi özelliği tam olarak bu gibi gruplar için etkili olacak.

Bir grubun son kullanma tarihi geldiğinde kullanıcıya bildirim gönderecek. Böylelikle artık kullanılmayan bir grubun depolama alanını işgal etmesinin önüne geçilmiş olacak.