Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz! Telefonunuzu bu şekilde şarj ederseniz… Günümüzde telefonlarımızın şarj sorunlarıyla karşılaşmak oldukça yaygın hale geldi. Peki, telefonlarımız neden bu kadar çabuk şarj oluyor ve enerjiyi neden bu kadar hızla tüketiyor? İşte birçoğumuzun yaptığı basit şarj etme hataları…

ensonhaber.com

Günümüzde birçoğumuzun yaşadığı hızlı şarj sorunlarının ardındaki sebep, aslında beklenenden daha basit olabilir.

Birçok kişi, telefonlarının tam şarjdan sonra bekledikleri süreden daha hızlı bir şekilde enerji tüketmesiyle karşılaşıyor.

Çoğu insan, telefonlarını gece boyunca şarj etmek gibi yaygın bir hata yapabiliyor. Bu durumda, telefonun tam şarjda kalması uzun süreli bir süreç olduğundan, bataryanın gereksiz yere fazla enerji almasıyla sonuçlanır.

Bununla birlikte, kalitesiz veya orijinal olmayan şarj aletleri kullanmak da telefonun hızlı şarj sorunlarına yol açabilir. Bu tür şarj aletleri, bataryanın sağlıklı bir şekilde şarj olmasını engelleyebilir.

Bunun gibi birçok sebep bataryanızın ömrünü kısaltabilir. Bu yüzden telefonunuzu şarj ederken bu basit hatalardan kaçının.

Uzun süre şarjda bırakmak

Telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmak, pilin aşırı ısınmasına ve aşırı doluma yol açabilir. Pilin sürekli olarak yüzde 100'e yakın seviyelerde tutulması, pil ömrünün kısalmasına neden olabilir. Daha iyi bir yaklaşım, telefonunuzu yüzde 20 ila 80 arasında tutarak şarj etmektir.

Orijinal olmayan şarj aleti kullanmak

Orijinal şarj aleti ve kablosu dışında kullanılan şarj cihazları ve kablolar, telefonunuzu düzensiz şekilde şarj edebilir ve pilin zarar görmesine neden olabilir. Orijinal ekipmanları kullanmak, daha sağlıklı bir şarj deneyimi sağlar.

Aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda şarj etmek

Telefonunuzu aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle, telefonunuzu mümkünse oda sıcaklığında bir yerde şarj etmek önemlidir.

Hızlı şarj

Hızlı şarj özelliği, pilin aşırı ısınmasına yol açabilir. Bu nedenle, ihtiyaç duymadığınız durumlarda hızlı şarjı kullanmamak daha iyidir.

Uygulamaları arka planda açık bırakmak

Arka planda çalışan uygunsuz veya gereksiz uygulamalar, telefonunuzun enerji tüketimini artırabilir. Bu uygulamaları düzenli olarak kapatmak veya güncellemek önemlidir.