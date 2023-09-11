Hepsi Bir Kartta! Türkiye Kart Nedir, Nerelerde Geçerli? Alışveriş, Ulaşım, Ödemeler... Türkiye Kart ile; ulaşımdan alışverişe, para transferlerinden birçok alana kadar her şey tek kartta olacak. Peki, Türkiye kart nedir ve nereden alınır? Türkiye kart ile nasıl ödeme yapılır, nerelerde geçerli? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Türkiye, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştiren "Türkiye Kart"ı duyurdu.

Pilot uygulamasını Konya'da tamamlayan Türkiye Kart, milyonların hayatını kolaylaştıracak.

Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulmasıyla Türkiye Kart'ı her alanda devreye almak, Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak." dedi.

Türkiye Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, özellikleri ve kullanım alanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda, "Türkiye Kart nedir, nerelerde geçerli, nasıl kullanılır, nereden alınır" gibi başlıklar sorgulanıyor.

İşte Türkiye Kart hakkında bilmeniz gerekenler...

Türkiye Kart hakkında

Türkiye Kart, ödeme işlemlerini bir kartta birleştiren ve kolaylaştırmayı hedefleyen bir uygulamadır.

Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.

Ayrıca, PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.

Türkiye Kart'ı PTT şubeleri aracılığıyla vatandaşlara verilecek.