Hepsiburada satılıyor! İşte, ünlü alışveriş sitesinin yeni sahibi...

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Getir’in ardından bu kez Türkiye’nin en ünlü alışveriş sitelerinden olan Hepsiburada’nın çoğunluk hisseleri de satışa çıktı.

Hepsiburada’nin sahibi D-Market'in yüzden 65,41’ini alarak alışveriş sitesinin çoğunluk hissesinin satış işlemleri için anlaşmaya varıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin Doğan ailesi üyelerinden alınması konusunda dün anlaşma imzalandı.

SATIŞ 2025 YILINDA TAMAMLANACAK!

Satın alma işlemlerinin 2025 yılının il yarısında tamamen gerçekleşmesi beklenirken yeni sahipleri şaşırttı.

Hepsiburada’nın yeni sahibi bu kez Araplar değil Kazaklar oldu. Şirket, Kazakistan'ın önde gelen online alışveriş platformu Kaspi.k tarafından satın alındı.

Anlaşma kapsamında 1,13 milyar dolarlık ödemenin 600 milyon doları satın alma kapanışında, geri kalan 526,9 milyon doları ise kapanışın ardından altı ay içinde yapılacağı öğrenildi.