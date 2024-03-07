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Her evde var; Yeşilliklerin üstüne koyun, haftalarca dayanacak...

Her evde var; Yeşilliklerin üstüne koyun, haftalarca dayanacak... Marul, göbek salata, havuç, taze soğan, maydanoz, dereotu gibi salata yeşilliklerini günlerce taze ve çürümeden saklamak istiyorsanız, çok basit bir yöntemi var. İşte her evde olan o malzeme...