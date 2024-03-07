Her evde var; Yeşilliklerin üstüne koyun, haftalarca dayanacak...

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Yeşil salata sebzelerinin büyük bir oranı su olduğundan, gün geçtikçe kuruyacak ve çürümeye meyillenecektir.
Dolaptaki marul, göbek salata, roka, maydanoz, dereotu gibi yeşilliklerini hemen çürüyorsa dikkat.
Günlerce taze tutmak için yapmanız gereken çok basit.
Buzdolabında asla çürümeyecek, rengini kaybetmeyecek.
İşte yeşillikleri uzun süre saklamanın yolu...
Havlu kağıda sarın
Yeşillikleri buzdolabına kaldırırken önemli olan nokta bir kâğıt havluya sararak nemlenerek ıslanmasını engellemektir.
Yeşillikleriniz ne kadar kuru ve havayla az temasta olursa o kadar sağlam kalır. Bu yöntemlerle sakladığınız yeşillikler 1 hafta ile 10 gün arasında bozulmadan duracaktır.