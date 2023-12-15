Her gece yatmadan çörek otlu yoğurt yiyin, bakın neler oluyor Çörek otu ve yoğurdun ayrı ayrı olarak faydaları saymakla bitmiyor. Ancak ikisini birlikte tüketmek faydayı ikiye katlıyor. Gece yatmadan çörek otu ve yoğurdu karıştırıp yerseniz...

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Çörek otu ve yoğurt, tek başlarına sağlık açısından oldukça faydalı olan besinlerdir.

Çörek otu, içeriğinde yüksek oranda yağ, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, çinko, fosfor, magnezyum, manganez ve bakır gibi birçok besleyici madde barındırırken; yoğurt ise A, B, E vitaminleri, potasyum, fosfor, çinko ve yüksek miktarda protein içerir.

Yoğurdun sindirimi desteklemesi ve tokluk hissi sağlamasıyla bilinirken, içeriğindeki kalsiyumun yağ yakımını hızlandırdığı da belirtilmektedir.

Ayrıca, çörek otunun içeriğindeki zengin vitamin ve mineral desteği, vücut için önemli bir takviye sağlar.

Bir de bu iki besini karıştırarak tüketmeyi deneyin. Her gece uyumadan bu karışımı yerdiğinizde bakın neler olacak…

Çörek otu ve yoğurt karışımının faydaları

Her gece uyumadan çörek otlu yoğurt yiyin. Çünkü çörek otlu yoğurt aynı zamanda kolesterol ile savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çörek otuna yoğurt eklemek kan şekeri seviyesini düzene sokar.

Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde cilt sağlığını korur.

Ayrıca kalp sağlına da çok faydalıdır.