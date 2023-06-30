Her gün 1 shot kemik suyunun etkisine bakın! Kemik suyu, "azı karar çoğu zarar" denilebilecek bir besindir. Kontrollü tüketildiğinde birçok hastalığa şifa olabilir. Her gün minik bir bardak kemik suyu içmenin vücuda faydalarını sizler için sıraladık.

Kurban Bayramı vesilesiyle evlerde kemikler kaynamaya başladı. Kimisi kemik suyunun faydalarını çoktan keşfetmişken kimisi ise bihaber...

Oysa kemik suyu, ölçülü bir şekilde tüketildiğinde inanılmaz etkiler ortaya çıkarıyor.

Çorbalarda ve yemeklerde kullanılan kemik suyunu günlük minik bir bardakta direkt olarak tüketmenin sağlığa faydaları şaşırtıyor.

Cilt güzelliği başta olmak üzere vücudu çakı gibi yakan kemik suyu kolajen deposu olduğundan özellikle gençlerin gözdesi olmalı.

İşte bakın her gün kemik suyu içmenin vücuda etkileri neler oluyor...

Kemik suyunun faydaları:

Hayvan kemiklerinde kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum gibi mineraller ve iliklerde bulunan A vitamini, K vitamini, çinko, demir, selenyum mineralleri bulunur.

Kemik ve bağ dokuları pişirildiğinde jelatin haline dönüşen ve bazı önemli amino asitleri içeren protein kolajen, cilt ve kemik sağlığı için bir numaradır.

Kemik suyu bağırsak duvarını korur, tamir eder ve enfeksiyonu önler.

Kemik suyu, hafızayı güçlendirir.

Yaraların ve kırıkların iyileşmesini hızlandırır.

*Kalp ve damar rahatsızlığınız var ise, günlük olarak içilmesi tavsiye edilmez.