Her gün ayrı bir dert, bela diyenler… Sefer ayı geliyor! İşte kalkan olacak dua Safer ayının gelişiyle birlikte, insanlar çeşitli duaları okuyarak kendilerini ve sevdiklerini kötü olaylardan, belalardan ve olumsuz etkilerden korumaya çalışırlar. İşte bu ayda sizi belalardan ve musibetlerden koruyacak dua!

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Safer ayı İslam takvimine göre Muharrem ayını takip eden ikinci ay olarak bilinir. Bu ay, birçok insan için manevi anlam taşır ve çeşitli ibadetlerin yerine getirildiği, duaların okunduğu bir dönem olarak kabul edilir.

Özellikle bu ayda okunan duaların, kötü olaylardan, belalardan ve olumsuz etkilerden korunmada etkili olduğuna inanılır.

Safer ayının gelmesiyle birlikte insanlar, kendilerini ve sevdiklerini korumak amacıyla Safer ayı duasını araştırmaya başladı.

Safer Ayı'nın, diğer Kamer ayları gibi özel bir duası veya ibadet şekli bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) günlük ibadet ve dualarının bu ayda da yapılmaya devam edilmesi önerilir.

Ancak bu ayda belalardan ve musibetlerden korunmak için bu duayı okuyabilirsiniz.

Belalardan korunun!

Sefer ayında belalardan korunmak için ilk ve son Çarşamba günü 100’er defa aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz:

“Ya Dafi’al belaya,idfa’anna’l-belaya,Allahû hayrun hafizan ve hüve ErhamuRahimin,inneke ala küllişey’in kadir.”