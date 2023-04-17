Her gün nasıl yazılır? Her gün kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? 'Hergün' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'hergün' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'hergün' kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'her gün' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Peki, 'her gün' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Hergün kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Hergün nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'her gün' kelimesinin anlamı "süreklice, sürekli olarak" olarak tanımlanmaktadır. TDK'ya göre her gün kelimesi ayrı yazılır. Yani her gün kelimesi bitişik değil ayrı yazılır. DOĞRU : Her gün YANLIŞ : Hergün