Her gün sirkeli suyla gargara yapın, o sorunları kökten kazıyın Doğal antibiyotik olarak bilinen sirkenin bilinmeyen bir yönü daha var! Her gün sirkeli suyla gargara yapmak bakın ne işe yarıyor...

Haber Merkezi

Ağız sağlığı, vücudumuzda en çok dikkat etmemiz gereken alanlardan biri.

Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak ve ağız bakımına özen göstermek elbette çok önemli, ama bunun yanında bazı ek yöntemler de var.

Bunlardan biri de sirke ile gargara yapmak! Sirke, evlerimizde birçok amaçla kullandığımız doğal ve sağlıklı bir ürün.

Peki, sirkeli suyla gargara yapmanın ağız sağlığına ne gibi faydaları var?

SİRKELİ SUYLA GARGARA YAPMAK NE İŞE YARIYOR?

Bir bardak suya yarım çay kaşığı elma sirkesi ekleyip karıştırarak bu doğal karışımla ağzınızı çalkalayabilirsiniz.

Elma sirkesi, ağız kokusunu gidermede etkili bir çözüm sunar. İçerdiği asetik asit sayesinde ağızdaki kötü kokuları nötralize eder ve size ferah bir nefes sağlar.

Ayrıca boğaz akıntılarını azaltır, kronik öksürüğü hafifletir ve nefes darlığına karşı da yardımcı olur.