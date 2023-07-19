Her renk var! Birbirinden lezzetli buz küpü tarifleri Yaz sıcaklarında serinlemek için suya aroma katmak isteyenler, meyveli buz küplerini deniyor. İşte birbirinden renkli ve lezzetli buz küpü tarifleri...

İster suya, ister içeceklerinize ekleyebileceğiniz renkli buz küpleri, aromasıyla ve görselliğiyle enerji veriyor.

Limon, çilek, ahududu, nane ve daha birçok çeşidiyle lezzetli hale gelen buzların yapılışı da çok basit.

Meyveyle hazırladığınız buz küplerini ikramlarda kullanabilirsiniz.

İşte içecekleri adeta bir kokteyl havasına sokan buz küpü tarifleri...

Kırmızı meyveler küpü

Buz kalıbınıza birer parça çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini ekleyin ve suyla doldurun. Kırmızı meyvelerin buz içindeki görünümü görsel şölen sunacak, lezzeti ise damakları şenlendirecek.

Limon-nane küpleri

Hem serinletici hem ferahlatıcı bir seçenek olan limon-nane, en sık tercih edilenlerden. Minik bir dilim limon ve taze nane yaprağı, buz küplerinin tadını lezzetlendirecek.

Nar taneleri

Oldukça estetik bir görüntü oluşturan nar taneleri, buzla birleştiğinde nefis olacak.

Portakal kabuğu

Portakal kabuklarını atmak yerine buz kalıplarında değerlendirebilirsiniz. Portakalın aroması suyun tadına da geçecektir.

Kahveli küpler

İster çekirdek kahveyi direkt buz yapın, isterseniz demlediğiniz kahveyi buzluğa dökün. Sütle karıştırdığınızda latteniz hazır.

Detoks küpü

Maydonoz, roka, ıspanak, kuzu kulağı gibi yeşillikleri püre haline getirip dondurarak detoks niyetine de tüketebilirsiniz.