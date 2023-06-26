Her saat başı 1 bardak su için, neler oluyor bakın... Özellikle sıcak yaz günlerinde vücuttaki sıvı kaybını önlemek için su tüketimine ekstra özen göstermek gerekiyor. Peki, her saat başı 1 bardak su içersek ne olur? İşte sonuçları...

Su, canlı vücudunun en temel ihtiyacı, olmazsa olmazı...

Sağlıklı bir yetişkin, günlük ortalama 2-2.5 litre su içmelidir. Ancak bu oranı tutturanların sayısı oldukça az.

Su içmeyi kolaylaştırmak açısından limon, tarçın, karanfil gibi aromalardan faydalanabilirsiniz.

Susuz kalan bir vücutta organların sağlıklı çalışması beklenemez ve çeşitli hastalıklara zemin hazırlanır. Bu noktada uzmanlar saat başı 1 bardak su içilmesini tavsiye ediyor.

Peki, her saat bir bardak su içmek ne işe yarar? Etkileri nelerdir? Sizler için derledik.

Her saatte su içerseniz;

Saat başı su tüketimi, vücuttaki kana oksijen sağlayacağından dolayı kilo vermeye yardımcı olur.

Her saat başı su içmek, vücudun dehidrasyona uğramasını engeller. Böylece, sıcak havalarda baş dönmesi, mide bulantısı ve baygınlık gibi durumlar olmaz.

Düzenli olarak su içmek, eklemlerin sıvı kaybetmesini önler.

Her saatte bir miktar su tükettiğinizde ısı dengesi sağlanır. Bu. aşırı terlemeyi engeller, cildin nem dengesini korumasını sağlar.