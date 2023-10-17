Her sabah işe giderken okuyacağınız dua! İşleriniz su gibi aksın... İşe giderken hayırlı sonuçlarla eve dönmek için okunacak duaları derledik.

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Rızkını kazanmak için sıcak yatağından kalkıp işe koyulan her Müslüman, Allah'ın rızasını da kazanmak ister.

Her sabah işe giderken okunacak dua ile hayırlı bir iş ve neticeler dilenir.

Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz: “Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir.” (Ali el-Müttekî, Kenzu’l-ummâl, I, 555, no: 2491) buyurmuşlardır.

İşlerin kısa sürede güzel yerlere gelmesi için okunacak dualar arasında "Rabbi Yessir" tavsiye olunmuştur.

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Peki, işe giderken hangi dua okunur? İşte özel dualar...

İşe giderken okuyun

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir

Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir

Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian

Ve temmim bil hayri

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

İşleri kolaylaştıran dua

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.

Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” (Taha Suresi 25-28)