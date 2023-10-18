Her sabah tüketince bakın neler oluyor! Şok etkisi yaratacak değişim... Damakta bıraktığı enfes tadı ve dokusuyla hafızalara kazınan tahin, genelde pekmez ile beraber tüketiliyor. Ancak bu sefer tahini sıradan tariflerle konuşmuyoruz! Kahvaltı sofralarımızda genelde en sade haliyle tüketiyoruz. Peki, her sabah birkaç yemek kaşığı tahin tüketmenin vücuda etkileri neler? Bu yazımızda tahini detaylıca ele aldık

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Tahinin faydaları yadsınamayacak kadar fazla. Hayatımızın birçok alanında birçok yemeğimize eşlik ediyor.

Susamdan elde edilen ve hoş bir tadı olan tahin, bolca protein, besin lifi, kalsiyum, omega 3 yağ asidi, demir, A ve C vitaminleri bakımından da zengin olması nedeniyle mutfaklarda sık sık kullandığımız besinlerden biridir.

Her sabah 3-4 yemek kaşığı kadar tahin tüketirseniz vücudunuza ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitamini kazandırırsınız.

Sürekli yorgun, bitkin, halsiz hissediyorsanız bu adımları izlemek size iyi gelebilir.

Kan basıncını ve kolestrolü düzenler

Tahin antioksidan özellikleri olan bir yiyecektir. Her gün düzenli olarak tahin tüketmek yüksek kan basıncı kolestrol gibi hastalıklara karşı daha dirençli olmamızı sağlıyor.

Kalp sağlığını korur

Kanın vücutta sağlıkla dolaşmasını sağlayarak kalp krizi, inme gibi birçok sağlık sorununa yakalanma riskini azaltır. Kalbin sağlıklı olmasını sağlar. Bu etkiyi yaşayabilmek için her gün kahvaltıda 3-4 yemek kaşığı kadar tahin tüketmek gerekiyor. İsteğe bağlı olarak pekmezle tüketebilirsiniz.

Kemik kas gelişimini destekler

İçinde yüksek oranda kalsiyum bulunduğu için özellikle gelişim çağında bulunan çocuklarda önemli etkisi vardır. Çocukların sağlıklı bir kemik ve kas sistemine sahip olmasını istiyorsanız kahvaltılarda yemelerini sağlamalısınız.

Vücutta zararlı madddelerin birikmesini engeller

İçinde C vitamini ve birçok yararlı madde bulunduran tahin, güçlü bir antioksidandır. Vücuda zararlı maddelerin girmesini engellediği gibi, vücutta bulunan zararlı maddeleri de hızla vücuttan uzaklaştırıyor.

Beynin sağlıkla çalışmasını sağlıyor

Tahin her sabah düzenli olarak tüketilirse hafızayı güçlendiriyor. İçerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesinde sinir sistemini olumlu yönde etkiliyor.

Kansızlık sorunu yaşayanlara yardımcı oluyor

Tahinin ham maddesi susam demir bakımından oldukça zengindir. Kansızlık sorunu yaşayanlar günde birkaç yemek kaşığı tahin yiyerek günlük demir ihtiyaçlarının önemli bölümünü karşılayabilirler.

Ağrıları geçiriyor, enerji veriyor

Tahinin içinde bakır, çinko, potasyum, magnezyum gibi mineraller bolca bulunur. Bu mineraller sayesinde kas ve kemiklerde oluşan ağrılar hızla diner. Aynı zamanda sinir hücrelerinin de sağlığını korur. Tüm bu özellikleriyle vücuda enerji verir.

Saç ve cilt sağlığını destekler

İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde saç ve cilt sağlığını da etkiler. Düzenli olarak kullanıldığında gür ve sağlıklı, parlak saç kökleri oluşur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalık riskini düşürür

Tahin sağlıklı beslenenlerin olmazsa olmazıdır. Antioksidan özellikleriyle, vitamin ve mineralleriyle doğal antibiyotik etkisi gösterir. Vücudu birçok hastalıktan korur.

Tahinin faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok… Düzenli tüketmeye başladığınızda kendiniz de onu bırakmak istemeyeceksiniz…

Sağlıkla kalın!