Her tatlıya gider: Tam ölçülü şerbet tarifi! Kıvamı muhteşem... Bayram tatlısı için kolları sıvayanlar, en hassas nokta olan "şerbet" kısmında duraksıyor. Şerbeti tam kıvamında, ölçülü bir şekilde yapmak isteyenler tarif araştırıyor. İşte sizi pişman etmeyecek muhteşem bir şerbet tarifi...

Tatlı tariflerin olmazsa olmazı şerbet, herkes için kilit nokta...

Tatlıyı tatlı yapan, tam kıvamında bir şerbettir. Püf noktaları olan şerbeti şansa bırakmadan yapmak isteyenler ise tarif tarif göz atıyor.

Tam kıvamında, şekeri yerinde bir şerbet yapmak isteyenler malzemeleri ve yapılışını araştırıyor.

İşte her tatlıya kullanabileceğiniz, risksiz bir şerbet tarifi...

Tatlı şerbeti nasıl yapılır?

Orta boy bir tepsi baklava için en uygun şerbet 3 bardak su ve 4 su bardağı şeker ile hazırlanan bir şerbettir.

Tepsinin büyüklüğüne göre 1'er bardak daha arttırabilirsiniz.

3 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

Çeyrek limon suyu

Suyu ve şekeri, tencereye alın ve eriyene kadar karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra, 15 dakika pişirin. Bu esnada koyulaşacaktır.

Ardından limon suyunu da ekleyin.

Hazırladığınız şerbetten bir damla işaret parmağınızın üstüne aldığınızda eğer dağılmıyor ya da yayılmıyor ya şerbetiniz kıvam almış demektedir.

Soğuk-sıcak ayarı

Şerbetli tatlı hazırlayanların en kararsız kaldığı nokta, şerbeti sıcak mı yoksa soğukken mi dökülür sorusudur. Bunun en bilineni de tatlıyı sıcak, şerbeti de soğuk dökmektir.