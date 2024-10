Her ülkede yok satıyor! Dubai çikolatası bakın neden popüler oldu...

Yağmur Dinç

Çikolata sektöründe devrim etkisi yaratan "Dubai çikolatası", birçok markanın mutfağına girdi.

Birden popüler hale gelen Dubai çikolatası, aslında Ortadoğu'nun geleneksel tatları olan kadayıf ve Antep fıstığının çikolata ile birleşmesinden doğan bir lezzettir. Çıtır kadayıf, fıstığın yoğun aroması ve çikolatanın zengin tadı bir araya geldiğinde, ortaya tam anlamıyla bir lezzet patlaması çıkar.

Dubai'nin küresel bir merkez haline gelmesi, yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünlerin talebini artırdı ve bu durum, çikolata üretiminde de bir devrime yol açtı.

Peki, bu çikolatayı kimin bulduğunu biliyor musunuz? Bakın, Dubai çikolatası nasıl ortaya çıkmış...

"KÜNEFE'YE DOYAMIYORUM"

Dubai çikolatası, adından da anlaşılacağı üzere Dubai'de ortaya çıktı.

"Fix Dessert Chocolatier" adlı bir dükkanda Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin'in kurduğu marka, bugün dünyaya adını duyurdu.

Sarah bu çikolatayı icat ettiğinde ona "Can't Get Knafeh of It" (Künefeye doyamıyorum) adını verdi.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Bugün birçok ülkede ünlü olan çikolata, ilk olarak Aralık 2023'te Dubai'de yaşayan bir gurme olan Maria Vehera'nın TikTok videosuyla popüler olmaya başladı.

Söz konusu videoda Vehera, Fix'in bir tabletini ısırıyor ve tadını değerlendiriyordu. Video bugüne kadar 80 milyondan fazla kez izlendi.

ASMR HAZZI

İlk olarak, tableti ikiye böldüğünüzde içindeki dolgu akmaya başlıyor ve dış kabuk kırılırken çıtırdıyor. Bu da ürünü Instagram ve TikTok gibi sosyal medya ortamlarında paylaşılmaya son derece uygun hale getiriyor.

Öte yandan, tabletlerin sadece Dubai'de satılması da ayrıcalık ve lüks hissi veriyor. Bu sebeple, ülkemizde de üretilene kadar çikolatanın tadına bakmak bir öncelik meselesi idi.