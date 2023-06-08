Her vatandaşa atanıyor! Aile Diş Hekimi nedir, nasıl randevu alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Diş Hekimliği uygulamasının 81 ilde uygulanacağını açıkladı. Diş problemi yaşayan vatandaşlar, aile hekimlerinden randevu alabilecek. Peki, Aile Diş Hekimliği nedir, nasıl randevu alınır?

Diş problemi yaşayan ancak randevu almakta zorlanan vatandaşlara müjdeli haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı duyuruda Aile Diş Hekimliği modelinin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Koca, üç ilde pilot olarak başlatılan uygulamanın Türkiye genelinde başlatılacağını ifade etti.

Koca yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Sosyal devlet politikasını pekiştiren önemli bir adım olan Aile Diş Hekimliği modelinin, 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Aile Diş Hekimi randevusu nasıl alınır?

Altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında, randevular Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilecek.

Sistemle ayrıca ebeveynler, 0-12 yaş arası çocuklarının tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede çocuklarda oluşabilecek diş problemleri erken dönemde tedavi edilebilecek.