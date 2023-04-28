Herkes bilmez! Ar damarı bakın neredeymiş... "Ar damarı çatlamak" deyiminden bildiğimiz ar damarı gerçekte var mı ve vücudumuzun neresinde diye düşünenler, yanıtı haberimizde...

Ar, arsız, ar damarı...

Deyimlere konu olan "ar" nedir ve gerçekten bir damar mıdır...

"Ar damarı çatlamış" deyimini mutlaka duymuşsunuzdur. Utanmak, utanç duymak anlamına gelen ar, utanma duygusuna sahip kişileri tanımlamak için kullanılır.

Ar damarının çatlaması ise, utançtan uzak kişileri ifade eder.

Peki, gerçekten ar damarı var mı? Ar damarı insan vücudunun neresindedir? Ar damarının yeri nerede? Sizler için araştırdık.

Ar damarı nedir

TDK'ya göre "ar damarı çatlamış" deyiminin anlamı, "yüzsüz olan", "utançtan uzak", "utanma duygusunu kaybetmiş" demektir.

Ar damarının tıbbi olarak yani anatomi kitaplarında karşılığı yoktur. Ar damarı, manevi bir anlam taşımaktadır.

İki kaşın ortasında

Rivayet edilene göre; Ar damarı insanın alnında, iki kaşının ortasında bulunurmuş. Oradaki damar çatlayınca; önce akıl, sırasıyla göz, kulak, dil, mide ve bütün duyular, harama kapılarını açar, helale kapatırmış.