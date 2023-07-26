Herkes çekirge sanıyor ama...İşte o sesi çıkaran böcek! Yaz aylarında seslerini sıkça duyduğumuz çekirgelerin demek istediği bir şeyler varmış...Bakın çekirgeler neden ses çıkarıyor!

Uzun bacakları ile hoplayıveren çekirgeler, sıcak havalarda görülür.

Sıçrayıcı böcek türlerinden olan çekirge kimileri tarafından sempatik görülse de, genellikle korkulur.

Çekirgeler insan ve diğer hayvanlar için zehirli değildir fakat insanların ekinlerine zarar verdiği için zararlı bir haşeredir. Çekirgelerin severek tükettiği besin maddelerin başında tahıllar ve ayçiçeği gelmektedir.

2 santimden 20 santime kadar büyüyebilen çekirgeler, sürü halinde yaşar ve yaz akşamlarında rastlanır.

Sessiz otların içindeki vızıltılar, aslında doğada bir amaca hizmet eder.

Çekirgelerin neden ve nasıl ses çıkardığını merak edenler için araştırdık.

Çiftleşmeye davet

Aslında çekirge ses çıkarmaz. Çekirgelere benzeyen böcekler ses çıkarırlar. Bizde u böcekleri çekirge sanarız. O sesler genellikle cırcır böceklerinden gelmektedir.

Cırcır böcekleri arka bacaklarındaki diş gibi çıkıntıları sert ve derimsi ön kanatlarına sürterek çıkardıkları bu sesle genellikle dişileri çiftleşmeye çağırırlar.