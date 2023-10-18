Herkes hazır sanacak! Parmak yedirten lezzeti artık evde yapmak mümkün... Sokak lezzeti olarak bildiğimiz kokoreç enfes tadıyla yıllardır vazgeçemediğimiz bir yemek. Kimileri çok sevmese de yiyenler bir daha bırakamıyor. Bu lezzeti artık sadece sokaktan almak zorunda kalmadığınızı verdiğimiz tarif ile sizlere kanıtlıyoruz...

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Havalar soğumaya başlamışken bu havalara en çok yakışan lezzetlerden birini yazmazsak olmaz dedik. Kokoreç birçok insanın yıllarca çok severek tükettiği bir sakatat.

Yoğun baharatlarla ve yağ ile servis edilen kokoreç birçok insanın damak zevkine hitap ediyor.

Kokoreç kuzu bağırsağının şiş üzerine sarılması ile kömür ateşinde pişirilerek hazırlanır.

Kokoreç mahalle aralarında sahil kenarlarında restoranlarda bol baharatlı şekilde tabakta veya ekmek arasında tüketilir.

İsteğe bağlı olarak domates, acı biber ve biber ile servis edilir.

Bu vazgeçilmez lezzeti evde kısa sürede nasıl yapabileceğinizi araştırdık ve yazdık. İşte kokoreç yapmayı kolaylaştıran o adımlar...

Kokoreç için hazırlık aşamaları

1) Bağırsakları su ile yıkayın

Kokoreçlik bağırsaklarınızı soğuk su ile güzelce yıkayın. Bağırsakları dikkatle ve titizlikle yıkayarak kirleri ve atıkları uzaklaştırın.

2) Tuzlu suda bekletin

Temizlediğiniz bağırsaklarınızı tuzlu suya koyup birkaç saat bekletin. Bu bağırsakların daha da temiz olmasını sağlayacaktır.

3) Sirke veya limon suyu ile yıkayın

Bağırsakları limon suyu ya da seçtiğiniz sirke ile yıkayın. Böylece bağırsaklar dezenfekte olacaktır.

4) İçinden atıkları temizleyin

Bağırsakları bıçak veya kaşık yardımıyla detaylıca temizleyin.

5) Durulayın

Temizlediğiniz bağırsakları soğuk su ile durulayarak yemeğe hazır hale getirin.

Yemeğe hazır hale getirdiğiniz kokoreci şimdi yemek için hazırlama aşamasına geçelim...

Malzemeler

300 gram kokoreç

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlık aşaması

1) Domates ve biberleri küp halinde doğrayın

2) Halka kokoreçleri ısınmış tavaya alın ve her kısmını 3-4 dakika pişirin

3) Pişen kokoreçlerinizi tavadan alın ve dilediğiniz boyuta kadar küçültün

4) Isıttığınız tavaya doğradığınız biber ve domatesi ekleyin

5) Domates ve biber suyunu iyice çekince kokoreçlerinizi de tavaya ekleyin ve 2-3 dakika kadar malzemelerinizi iyice karıştırın.

6) Karıştırdığınız kokoreçleri ocaktan alın ve dilediğiniz baharatları ekeleyin tekrar karıştırın.

7) Kokoreçleri tavadan aldıktan sonra tavanın sıcak haline kullanacağınız ekmekleri basıp suyunu sıyırabilirsiniz.

Kokoreci tabakta veya ekmek arasında servis yaparak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!