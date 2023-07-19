Herkes ona duacı! Klimanın mucidi bakın kimmiş... Sıcak yaz günlerinde milyonların duasını alan Willis Carrier, klima buluşu ile tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

2023 yazında sıcaklık rekorları kırılıyor...

Dünyanın birçok bölgesi, mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava yaşıyor.

Öyle ki, herkes klimalı ortamlara koşuyor.

Klima, yaz aylarının kurtarıcısı olarak görev yapıyor. Verdiği serinlik karşısında rahatlayanlar, mucidine de bol bol hayır duası ediyor.

Mucidi demişken, klimayı kim buldu hiç merak ettiniz mi...

İşte klimayı icat eden Willis Carrier ve biyografisi...

Klima'nın mucidi: Willis Carrier kimdir

Willis Carrier 1876 yılında New York’ta dünyaya geldi. 1901 yılında Cornell Üniversitesi’nin mühendislik bölümünden mezun oldu.

Makina mühendisi Carrier mezun olduktan bir sene sonra klimayı icat etti.

Pittsburg tren istasyonunun her sabah sis içinde olduğunu gören mucit sisi dağıtmanın yollarını düşünürken havadaki nemi kurutursa sisin de ortadan kalkacağını fark etti ve böylece ilk klima sisteminin tohumları atıldı.

1904 yılına gelindiğinde Carrier ABD Patent Enstitüsü’ne başvurarak ‘Hava İşlem Cihazı’nın patentini aldı.

Tarihler 13 Mayıs 1926’yı gösterdiğinde Willis Carier ilk ev klimasını yaptı. Klima artık evlerin vazgeçilmez bir parçası olmuştu.

7 Ekim 1950’de doğum gününden kısa bir süre önce Willis Carier 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.